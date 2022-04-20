Татарстанцев привлекли по делу банды Басаева на показаниях тайных свидетелей

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

В Вахитовском райсуде Казани продолжают рассматривать ходатайства СК об аресте пятерых челнинцев, задержанных вчера по делу о расстреле 84 псковских десантников в 2000 году на Северном Кавказе.



Как стало известно на заседании суда, показания против татарстанцев дали несколько свидетелей, чьи личности на данный момент засекречены. Впрочем, председательствующая судья Руфина Газизова сообщила о неких фотографиях в деле и иных доказательствах, пока не подлежащих разглашению.

В данный момент суд рассматривает вопрос о мере пресечения Ильгизу Мухаметгалиеву — третьему фигуранту дела, уроженцу Кукорморского района. За плечами у него 11 классов. Работает скотником в деревенском хозяйстве. Женат, шестеро детей. Младшему — четыре года.

По делу работает целая следственная группа. Ожидается, что после ареста в Казани задержанных этапируют к месту проведения следственных действий — на Кавказ.

Всем пятерым уже предъявлены обвинения по трем тяжким статьям Уголовного Кодекса РФ — бандитизм, вооруженный мятеж и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Ранее суд арестовал безработных Хайдара Раззакова и Эдуарда Валиахметова. Оба отрицали какую-либо причастность к бандам Басаева и Хаттаба. При этом Раззаков рассказывал историю о трех месяцах в плену у арабов и чеченцев, который пришелся, по его словам, как раз на период преступления.

Детали резонансного дела и рассказы отрицающих вину татарстанцев — в репортаже «Реального времени».