В России цены на металл за март уменьшились почти на 10%

В России цены на продукцию из металла с начала марта снизились почти на 10%. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Снижение стоимости на сталь арматурную рифленую составило более 10%, на сталь листовую оцинкованную — более 4%. По словам Файзуллина, анализ результатов мониторинга цен по 21 ключевому ценообразующему строительному ресурсу показывает общий рост с начала 2022 года. Минстрой России совместно с ФАС пресекает попытки необоснованного роста цен на строительные ресурсы.

Фото: minstroyrf.gov.ru

— Также разрабатываются механизмы снижения налога на добычу полезных ископаемых для уменьшения цен на инертные материалы: щебень, песок, гравий и др. — приводит ТАСС его слова.

На прошлой неделе вице-премьер страны Марат Хуснуллин заявил, что рост цен на продукцию металлургического комплекса в России остановлен. По его словам, на внутреннем рынке потребляется 42 млн тонн черных металлов в год. Из них 70% потребляет строительная отрасль.

Татьяна Леухина