В Татарстане временно ограничат движение на двух участках дороги Новошешминск — Шереметьевка — Кармалы

В Татарстане временно закроют для движения транспорта два участка автодороги Новошешминск — Шереметьевка — Кармалы. Ограничение будет действовать с 25 апреля по 1 июля текущего года.



Как сообщили в Миндортрансе республики, для движения будут закрыты участки км 12+519 — км 12+919 и км 15+339 — км 18+579. Здесь планируют провести капитальный ремонт. Для объезда водители могут использовать автодороги Казань — Оренбург и Азеево — Черемшан — Шентала.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно в Кайбицком районе Татарстана временно ограничили движение по автодороге Большие Кайбицы — Камылово. Проезд будет закрыт до завершения капремонта аварийного моста через реку Кубня.

Диана Жиленкова