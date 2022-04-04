В Татарстане временно ограничили движение по автомобильной дороге Большие Кайбицы — Камылово
В Кайбицком районе Татарстана временно ограничили движение по автомобильной дороге Большие Кайбицы — Камылово. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.
Движение ограничено с 3 апреля до завершения капитального ремонта аварийного моста через реку Кубня.
Отмечается, что объезд будет осуществляться по существующей сети автомобильных дорог общего пользования, согласно схеме организации дорожного движения. Автовладельцев призвали заранее планировать свой маршрут.
29 марта сообщалось, что в Альметьевском районе Татарстана с 1 мая по 31 июля временно ограничат движение на участках дороги Нижняя Мактама — Актюбинский. Ограничение для движения транспорта будет действовать на участках км 0+000 — км 3+400 и км 12+700 — км 15+200. Объехать данные участки водители могут по дороге Альметьевск — Азнакаево.
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