В России с начала 2022 года введено в эксплуатацию 24 млн кв. метров жилья — это рекордный показатель

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что с начала 2022 года в России введено в эксплуатацию 24 млн кв. метров жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По словам Хуснуллина, это стало рекордным показателем. Добиться его помогли набранные ранее высокие темпы строительства.

Вице-премьер отметил, что эффективной работу сферы строительства помогают сделать ипотечные программы. Они поддерживают и обеспечивают средствами начатые строительные проекты.

Фото: Максим Платонов

Осенью прошлого года Хуснуллин рассказал, что в России в 2022 году планируется сдать 90 миллионов квадратных метров жилья. Также он отметил, что в 2021 году число разрешений на строительство выросло по сравнению с 2020 годом почти в два раза.

Дарья Акимова