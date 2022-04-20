В Татарстане утвердили порядок взаимодействия граждан и органов власти с организациями в сфере технологий ИИ

Фото: Максим Платонов

В Татарстане утвердили положение об электронном взаимодействии граждан и властей с организациями, работающими в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, также утверждены требования к публичному размещению информации о технологиях ИИ, внедренных в деятельность исполнительных органов государственной власти Татарстана. Например, в положении указаны следующие принципы реализации проектов в указанной сфере:

обезличивание персональных данных;

открытость и прозрачность решений;

обеспечение доступа к сервисам всем группам населения;

обязательная верификация решений.

Фото: realnoevremya.ru

В марте правительство России освободило ИТ-компании от плановых проверок при осуществлении государственного и муниципального контроля сроком на три года. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин.

Диана Жиленкова