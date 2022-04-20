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Володин предупредил ЕС о неизбежности компенсации вреда российской экономике

11:05, 20.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Володин предупредил ЕС о неизбежности компенсации вреда российской экономике
Фото: wikipedia.org

Европейским странам придется компенсировать вред, нанесенный санкциями экономике России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин указал, что некоторые европейские страны до сих пор думают, покупать ли российский газ за рубли. Спикер ГД предупредил, что стране есть куда перенаправить ресурсы:

— Не думайте, что вы единственные потребители российских энергоресурсов. У нашей страны есть куда их перенаправить. Тем более как партнеры вы никакие. Постоянно воруете запасы газа, забирая деньги фактически из бюджета страны, а значит, у наших граждан. Подчеркиваете, что в будущем будете искать других поставщиков. Тем самым ставите крест на долгосрочных отношениях, — приводит его слова «РИА Новости»

Фото: pxhere.com
Маргарита Головатенко
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