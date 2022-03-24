В Актанышском районе Татарстана двое мужчин умерли от отравления газом в частной бане

Утром 24 марта два человека отравились угарным газом в отапливаемой дровами частной бане на ул. Центральной, д. 53 в деревне Миннярово Актанышского района, сообщили в МЧС по Татарстану.



В результате погибли двое мужчин 1965 и 1968 годов рождения. Их тела доставили в морг центральной районной больницы села Актаныш. Причина происшествия устанавливается.

Фото: Максим Платонов

17 марта в Казани госпитализировали мужчину из-за отравления угарным газом в квартире. Пострадал мужчина 1991 года рождения. Его доставили в 7-ю больницу с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести».

Маргарита Головатенко