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В Актанышском районе Татарстана двое мужчин умерли от отравления газом в частной бане

11:10, 24.03.2022
В Актанышском районе Татарстана двое мужчин умерли от отравления газом в частной бане
Фото: 16mchs.gov.ru

Утром 24 марта два человека отравились угарным газом в отапливаемой дровами частной бане на ул. Центральной, д. 53 в деревне Миннярово Актанышского района, сообщили в МЧС по Татарстану.

В результате погибли двое мужчин 1965 и 1968 годов рождения. Их тела доставили в морг центральной районной больницы села Актаныш. Причина происшествия устанавливается.

Фото: Максим Платонов

17 марта в Казани госпитализировали мужчину из-за отравления угарным газом в квартире. Пострадал мужчина 1991 года рождения. Его доставили в 7-ю больницу с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести».

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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