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В Пентагоне заявили о получении Украиной самолетов от других стран

06:42, 20.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Пентагоне заявили о получении Украиной самолетов от других стран
Фото: wikipedia.org

Украина с начала военной спецоперации России получила самолеты и комплектующие для них от других государств, такое мнение выразил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

— Не вдаваясь в подробности того, что конкретно поставляют другие страны, ВС Украины получили дополнительные самолеты и детали для самолетов, что позволило им поднять в воздух больше судов, — цитирует его заявление «РИА Новости».

Кирби не назвал страны, которые поставляют комплектующие, но упомянул, что речь идет об авиации российского производства.

Маргарита Головатенко
Общество

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