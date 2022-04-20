В Пентагоне заявили о получении Украиной самолетов от других стран

Украина с начала военной спецоперации России получила самолеты и комплектующие для них от других государств, такое мнение выразил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.



— Не вдаваясь в подробности того, что конкретно поставляют другие страны, ВС Украины получили дополнительные самолеты и детали для самолетов, что позволило им поднять в воздух больше судов, — цитирует его заявление «РИА Новости».

Кирби не назвал страны, которые поставляют комплектующие, но упомянул, что речь идет об авиации российского производства.

Маргарита Головатенко