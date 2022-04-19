Московская команда выиграла 1,2 млн рублей в рамках хакатона по искусственному интеллекту в Иннополисе

В Иннополисе подвели итоги международного хакатона по искусственному интеллекту Global AI Challenge. Призовой фонд составил 1,2 млн рублей.

Первое место — у команды из ClosedAI из Москвы. Второе место заняла Gradient Kekpointing из Сколково. Третье место разделили команды DrugANNs из Москвы и Semyons, в составе которой разработчики из Санкт-Петербурга и Вены (Австрия).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Программисты разработали модели для скрининга, связанного коронавирусом, на основе малых молекул, рассказал директор Института искусственного интеллекта Университета Иннополис Рамиль Кулеев. В хакатоне приняли участие 90 команд из 15 стран, пишет ТАСС.

На этой неделе заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов в кулуарах VII Молодежного форума «Мост Москва — Татарстан» сообщил, что в Иннополис привлекли 5 тысяч сотрудников почти из 60 регионов страны благодаря мерам поддержки IT-сферы в Татарстане.

Татьяна Леухина