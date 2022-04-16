В Иннополис привлекли 5 тысяч сотрудников из 60 регионов благодаря мерам поддержки IT-сферы

В Иннополис привлекли 5 тысяч сотрудников почти из 60 регионов страны благодаря мерам поддержки IT-сферы в Татарстане. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов в кулуарах VII Молодежного форума «Мост Москва — Татарстан».

— Условия (налоговая поддержка, создание механизма особой экономической зоны в Иннополисе и в целом в Татарстане) притягивают эти компании, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Шайхутдинов подчеркнул, что на территории республики действуют «беспрецедентные меры поддержки малого и среднего бизнеса, особенно стартапов».

На этой неделе генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов сообщил, что в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Иннополис» не наблюдается массового оттока ИT-специалистов и компаний. В основном кадры сократились в первые дни специальной военной операции России на Украине. Отдельно Халимов отметил, что многие из уехавших сотрудников российских компаний не увольнялись, а по-прежнему работают дистанционно.

Татьяна Леухина