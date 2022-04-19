В Татарстане предложили увеличивать объемы товарооборота с Кемеровской областью

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил увеличивать объемы межрегионального товарооборота и развивать производственную кооперацию с Кемеровской областью. Инициатива прозвучала во время встречи с губернатором региона Сергеем Цивилевым на полях Татарстанского международного форума по энергетике и энергосберегающим технологиям.

Минниханов заявил, что Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с Кемеровской областью. Там развиты угледобывающая отрасль, металлургия, химическая промышленность.

— Татарстан и Кемеровская область — два мощных региона, у каждого есть свои преимущества и наработки в различных областях, — приводит слова Минниханова пресс-служба президента республики.

Фото: tatarstan.ru

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере инноваций и работы с инвесторами, подготовки кадров, взаимодействие в области цифровизации, развития комфортной городской среды, АПК, туризма. Также Минниханов вручил Цивилеву медаль в честь 100-летия образования ТАССР.

На прошлой неделе на форуме «Мост Москва — Татарстан» президент республики отмечал, что страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) открыты для сотрудничества с Россией. Совместная работа с ними имеет большой потенциал для Татарстана и всей Российской Федерации.

Татьяна Леухина