Минниханов заявил, что страны ОИС открыты для сотрудничества с Россией

Страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) открыты для сотрудничества с Россией. Совместная работа с ними имеет большой потенциал для Татарстана и всей Российской Федерации. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на форуме «Мост Москва — Татарстан».

— Мы видим, кто наши партнеры и с кем мы в будущем должны работать. В этом году наша Казань стала молодежной столицей Организации исламского сотрудничества — это говорит об отношении этих стран к нашей стране, к нашему президенту, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава республики напомнил, что представители стран ОИС будут участвовать в праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией и в работе KazanSummit в мае этого года.

15 марта в Доме приемов Министерства иностранных дел РФ прошла инаугурация Казани в качестве молодежной столицы Организации исламского сотрудничества — 2022.



На следующей неделе в Татарстане пройдут заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Колумнист «Реального времени», эксперт Центра исследований исламского мира Карим Гайнуллин порассуждал о важности укрепления взаимодействия со странами исламского мира.



Татьяна Леухина