За 2021 год в Татарстане приставы взыскали 16 млрд рублей — это много или мало?

По итогам 2021 года в Татарстане приставы взыскали 16 миллиардов рублей. Об этом сообщили на заседании коллегии Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ.

В 2021 году количество исполнительных документов, поступивших на исполнение, увеличилось на 7%, до 3 миллионов, сообщил руководитель УФССП России по РТ Анвар Закиров. На одного судебного пристава-исполнителя в среднем приходилось более 7 тысяч исполнительных производств.

На особом контроле у сотрудников ФССП — вопросы взыскания алиментных платежей. В прошлом году в пользу детей взыскали 561 миллион рублей, это более чем на 234 миллиона рублей превысило сумму алиментов, взысканную в 2020 году.

Фото: ok.ru

Приставы Татарстана взыскали 16 миллиардов рублей — это:

$191,5 миллиона, или €170,9 миллиона, — по курсу ЦБ на сегодня.

— по курсу ЦБ на сегодня. На 4 миллиарда больше , чем приставы Татарстана взыскали в 2020 году — 12 миллиардов рублей.

, чем приставы Татарстана взыскали в 2020 году — 12 миллиардов рублей. Почти в два раза больше суммы, которую взыскали в Татарстане за 2014 год — 8,5 миллиарда рублей.

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взыскали приставы в Подмосковье. Но не за год, а за первое полугодие аж 2017-го. На 7 миллиардов больше суммы, которую взыскали в прошлом году приставы Пермского края, — 9 миллиардов рублей.

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, чем в Дагестане — 6 миллиардов рублей за 2021 год. В два раза больше , чем в Якутии — 8 миллиардов рублей.

Дарья Пинегина