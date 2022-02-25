За 2021 год в Татарстане приставы взыскали 16 млрд рублей — это много или мало?
По итогам 2021 года в Татарстане приставы взыскали 16 миллиардов рублей. Об этом сообщили на заседании коллегии Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ.
В 2021 году количество исполнительных документов, поступивших на исполнение, увеличилось на 7%, до 3 миллионов, сообщил руководитель УФССП России по РТ Анвар Закиров. На одного судебного пристава-исполнителя в среднем приходилось более 7 тысяч исполнительных производств.
На особом контроле у сотрудников ФССП — вопросы взыскания алиментных платежей. В прошлом году в пользу детей взыскали 561 миллион рублей, это более чем на 234 миллиона рублей превысило сумму алиментов, взысканную в 2020 году.
Приставы Татарстана взыскали 16 миллиардов рублей — это:
- $191,5 миллиона, или €170,9 миллиона, — по курсу ЦБ на сегодня.
- На 4 миллиарда больше, чем приставы Татарстана взыскали в 2020 году — 12 миллиардов рублей.
- Почти в два раза больше суммы, которую взыскали в Татарстане за 2014 год — 8,5 миллиарда рублей.
- В 10 раз больше суммы долгов россиян, которую собирались списать по упрощенной процедуре банкротства физических лиц, — как сообщил заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов, это 1,6 миллиарда рублей.
- В 8,1 раза меньше, чем взыскали московские судебные приставы — в 2021 году эта сумма достигла 131 миллиарда рублей.
- Такую же сумму взыскали приставы в Подмосковье. Но не за год, а за первое полугодие аж 2017-го.
- На 7 миллиардов больше суммы, которую взыскали в прошлом году приставы Пермского края, — 9 миллиардов рублей.
- На 10 миллиардов больше, чем в Дагестане — 6 миллиардов рублей за 2021 год.
- В два раза больше, чем в Якутии — 8 миллиардов рублей.
комментарии