В Татарстане самый «свежий» автопарк среди российских регионов, выяснили эксперты

В Татарстане самый «свежий» автопарк среди российских регионов — средний возраст машины в республике составляет десять лет, выяснили эксперты специализированного автопортала «Дром».



Самые старые автомобили — у водителей Дальнего Востока и Сибири. На Камчатке средний возраст машины составляет 20,2 года, в республике Алтай — 19,9 года, в Еврейской автономной области — 19,1 года. В Москве и Санкт-Петербурге в среднем ездят на автомобилях возрастом 11,5 года и 12,2 года соответственно.

Машины китайских и корейских марок, как правило, самые «молодые» на российских дорогах: в среднем их возраст — 4,3 года и 6 лет соответственно. Самые старые — автомобили с правым рулем со средним возрастом 17 лет.

Аналитики отмечают, что доступность новых машин для россиян будет стремительно снижаться в связи с уходом многих автомобильных брендов с рынка, ростом цен и санкциями: «В таких условиях через пять лет автопарк страны может отметить свое «совершеннолетие» — средний возраст машин достигнет 18 лет», — отметили эксперты.

Согласно их данным, в 2022 году относительно апреля прошлого года подержанные автомобили в среднем подорожали на 40%, а новые машины — на 60%, сообщает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

В конце марта сообщалось, что Казань расположилась на пятом месте среди российских городов с наиболее большими автомобильными парками. По информации портала, в декабре 2021 года на долю столицы Татарстана приходились 396,3 тысячи машин.

Маргарита Головатенко