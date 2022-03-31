Казань заняла пятое место в топ-10 городов с самым большим автопарком в России

Фото: Максим Платонов

Казань расположилась на пятом месте среди российских городов с наиболее большими автомобильными парками. Такие данные приводит портал «Автостат Инфо».

По информации портала, в декабре 2021 года на долю столицы Татарстана приходились 396,3 тысячи машин. Лидирует в данном рейтинге Москва. В российской столице числятся 3,9 млн автомобилей. Это 8,87% от всего автопарка страны. Всего в России на начало 2022 года было зарегистрировано 44,04 млн легковых машин.

Второе место в рейтинге занял Санкт-Петербург с 1,67 млн автомобилей, третье — Екатеринбург с 500,3 тысячи машин. На четвертом месте находится Новосибирск, где числятся 456 тысяч машин. Также в список попали Самара, Краснодар, Нижний Новгород, Челябинск и Воронеж.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июле прошлого года Татарстан занял 7-е место в рейтинге российских регионов по объему парка легковых автомобилей. В республике на начало 2021 года насчитывалось 1 333 354 машины. Лидером рейтинга по объему автопарка стала Москва. Там на начало года было зарегистрировано 3,8 млн машин.

Дарья Акимова