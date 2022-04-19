В Татарстане проверят факт оставления 10-месячной девочки на улице нетрезвой матерью

Фото: пресс-служба СУ СК России по Татарстану

Следственные органы СК России по Татарстану проводят доследственную проверку по факту оставления матерью 10-месячной дочери на улице, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Сообщение об инциденте выявили в ходе мониторинга СМИ. Очевидцы сообщили, что нетрезвая женщина оставила дочку у одного из домов по улице Белинского и ушла. Ребенок находился в переноске без шапки и обуви. Прохожие занесли девочку в магазин, после чего мать вернулась за ребенком.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. На контроль в прокуратуре взяты ход и результаты доследственной проверки по факту случившегося.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Татарстану

В феврале в Казани выписали из больницы полуторагодовалую девочку, которую избила мать. Опекуном девочки стала ее бабушка. По версии следствия, в начале декабря 2021 года мать девочки, будучи пьяной, жестоко избила ее и сняла расправу на камеру. Видео распространилось в социальных сетях. Позднее женщина рассказала, что избила дочь из-за конфликта с мужем.

Маргарита Головатенко