В Казани в понедельник произошло 142 ДТП

В Казани в понедельник, 18 апреля, произошло 142 ДТП, одно из которых с пострадавшим — случился наезд на пешехода.

Сотрудники Госавтоинспекции города задержали шестерых пьяных водителей и еще двух водителей, у которых не было прав на управление транспортом.

В отдел полиции доставили четырех граждан, которых заподозрили в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД Казани.

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

В воскресенье в Казани произошло 106 ДТП, из которых три с пострадавшими. Случились два столкновения и один наезд на препятствие.

Маргарита Головатенко