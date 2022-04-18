Новости общества

09:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани в воскресенье произошло более 100 ДТП

07:19, 18.04.2022
В Казани в воскресенье произошло более 100 ДТП
Фото: ГИБДД Казани

В Воскресенье в Казани произошло 106 ДТП, из которых три с пострадавшими. Случились два столкновения и один наезд на препятствие.

Сотрудники Госавтоинспекции города задержали восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения и еще одного водителя без прав управления транспортом.

В отдел полиции доставили одного гражданина, которого заподозрили в совершении преступления, сообщили в ГИБДД Казани.

Фото: realnoevremya.ru

За 16 апреля в столице Татарстана произошло 142 ДТП. В субботу в городе задержали десять водителей, которые управляли автомобилем в пьяном состоянии.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также