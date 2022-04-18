В Казани в воскресенье произошло более 100 ДТП
В Воскресенье в Казани произошло 106 ДТП, из которых три с пострадавшими. Случились два столкновения и один наезд на препятствие.
Сотрудники Госавтоинспекции города задержали восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения и еще одного водителя без прав управления транспортом.
В отдел полиции доставили одного гражданина, которого заподозрили в совершении преступления, сообщили в ГИБДД Казани.
За 16 апреля в столице Татарстана произошло 142 ДТП. В субботу в городе задержали десять водителей, которые управляли автомобилем в пьяном состоянии.
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