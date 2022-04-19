В Набережных Челнах женщина отсудила более 100 тысяч рублей за травму из-за гололеда

В Набережных Челнах женщина отсудила у управляющей компании более 100 тысяч рублей за травму, полученную из-за гололеда. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В марте прошлого года женщина подскользнулась и упала в подъезде своего дома, расположенного на проспекте Московский. Она получила травмы, была госпитализирована в БСМП Челнов. В течение недели пострадавшая лежала неподвижно на вытяжке. Затем ей сделали операцию. После женщина нуждалась в постоянном уходе. В период стационарного лечения ей делали уколы против тромбообразования. Через год после операции ей требуется еще одна по удалению металлоконструкции.

Пострадавшая обратилась с иском к управляющей компании, поскольку техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности. Управляющая компания несет обязанность по обслуживанию и содержанию в надлежащем и безопасном для граждан состоянии жилого дома.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Истец просила взыскать с ответчика расходы, понесенные на лекарства, в размере 6 208 рублей, расходы на перевозку лежачего больного в размере 2 тысячи рублей и возместить моральный вред в сумме 150 тысяч рублей.



Представитель ответчика в суде заявил, что наледь образовалась от действий жильцов подъезда. Суд постановил о взыскании с УК компенсации морального вреда в сумме 100 000 рублей, материального ущерба в сумме 6 580 рублей.

В январе в Набережных Челнах прокуратура провела проверку управляющих организаций в части своевременной очистки от наледи и снега тротуаров, дворовых территорий и проездов к многоквартирным жилым домам. В результате в адрес руководителей УК внесли 19 представлений об устранении нарушений.



Татьяна Леухина