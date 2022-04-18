В США заявили, что российский ВПК будет следующей целью санкций

Следующая цель антироссийских санкций — военно-промышленный комплекс. Об этом заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо.

— Следующий этап нашей работы будет заключаться в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России) и цепочку поставок, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: ru.wikipedia.org

В начале апреля в санкционный список США попали восемь членов совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), а также 28 ее дочерних предприятий. Также в санкционный список включили Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», Балтийский завод, Кронштадтский морской завод, Невское проектно-конструкторское бюро, АО «10-й ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод», АО «Адмиралтейские верфи».



На минувших выходных глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции приведут к дефолту в России. Сотни компаний и тысячи специалистов отвернулись от страны.

Татьяна Леухина