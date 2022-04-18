В Казанском кремле представили концепцию музейных пространств в здании Присутственных мест

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили концепцию развития музейных пространств в здании Присутственных мест. Также главе республики презентовали концепцию развития «Дома Ушковой».

В Присутственных местах одну из основных музейных площадок планируется посвятить истории развития Казанского кремля. В экспозиции используют историческую иконографию, макеты, документальные и архивные материалы, мультимедийные инсталляции.

Отдельный тематический блок предлагается посвятить наиболее интересным сюжетам, связанным с историей кремля: башня Сююмбике, осада Казанского кремля войсками Емельяна Пугачева и др.

Фото: tatarstan.ru

На втором этаже представили проект экспозиции «Реликвии ислама» в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. В будущих залах будут представлены архитектурные детали, монеты болгарских правителей и Золотой Орды, молитвенные коврики, традиционные костюмы татар Поволжья.

На втором этаже здания Присутственных мест планируется проводить мастер-классы, разместить творческие мастерские. Выставочные пространства в здании предлагается поделить на две части: локальные (региональные) выставки и выставки с федеральными и зарубежными музеями-партнерами, сообщает пресс-служба президента республики.



Далее Минниханову представили концепцию развития «Дома Ушковой». Один из вариантов — разместить в здании резиденцию в оригинальном историческом стиле, а также сохранить часть здания для проведения экскурсий.



Кроме того, главе республики презентовали проект жилого комплекса по ул. Тази Гиззата, торгово-гостиничный комплекс и многофункциональный комплекс гостиничного типа на ул. Петербургской.

Новое строительство в историческом центре должно быть качественным и архитектурно интересным, отметил Минниханов.



В начале февраля «Реальное время» сообщало, что на реставрацию Присутственных мест направят еще 339,2 миллиона рублей из бюджета Татарстана. Работы необходимо завершить до 31 декабря 2022 года.



Татьяна Леухина