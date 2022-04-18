Мурашко: ситуация на фармацевтическом рынке в России является стабильной

Фото: Ринат Назметдинов

В России ситуация на фармацевтическом рынке является стабильной. Это касается в том числе жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.

Он отметил, что за последнюю неделю состоялись встречи с отечественными и зарубежными представителями рынка. Все возникающие вопросы по лекарствам решаются в формате «инцидент-менеджмента» с производителями и оптовыми организациями, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе сообщалось, что в стране может появиться единая программа импортозамещения медицинских препаратов. Идею ее создания обсудил глава Минобрнауки Валерий Фальков с руководителями научных институтов и университетов.

В конце марта российские власти расширили перечень жизненно необходимых препаратов. В обновленный список добавили препарат молнупиравир, который используется для лечения COVID-19.

Диана Жиленкова