Путин и президент Алжира подтвердили настрой на продолжение координации в ОПЕК+

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном. Стороны обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого в этом году 60-летия с момента установления дипломатических отношений между странами.

Также президенты отметили стабильное поступательное развитие дружественных связей России и Алжира. Подтвержден и настрой на продолжение двусторонней координации ОПЕК+, а также в рамках Форума стран-экспортеров газа, сообщается на сайте Кремля.

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Кроме того, выражена озабоченность на фоне обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. Отмечена важность активизации усилий международного сообщества по ближневосточному урегулированию. Еще одной темой для обсуждения стала ситуация вокруг Украины.



Недавно Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили тему выработки мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Диана Жиленкова