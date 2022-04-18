Умер экс-директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников

Умер бывший директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников, сообщает ТАСС. Он возглавлял ее с января 1996 года по май 2000 года.

Вячеславу Трубникову было 77 лет. Через неделю, 25 апреля, ему бы исполнилось 78 лет.

Трубников родился в Иркутске. В 1967 году он окончил МГИМО с дипломом референта по странам Востока, после чего его приняли на работу во внешнюю разведку.

Фото: russiancouncil.ru

В 1990-м Вячеслав Трубников возглавил одно из подразделений центрального аппарата разведки. В январе 1992 года его назначили первым заместителем директора Службы внешней разведки РФ, в 1996-м он ее возглавил.

После ухода с поста директора СВР Трубников получил должность первого заместителя министра иностранных дел России и спецпредставителя президента РФ в странах СНГ. С 2004 года по 2009-й он был чрезвычайным и полномочным послом России в Индии.

Вячеслав Трубников — Герой России, генерал армии в отставке.

На прошлой неделе стало известно о смерти главы администрации Центрального района исполкома Набережных Челнов Искандара Галимова. Временно исполнять его обязанности на этом посту будет Алексей Тарабукин.



Татьяна Демина