Алексей Тарабукин будет исполнять обязанности главы администрации Центрального района исполкома Челнов

Обязанности главы администрации Центрального района исполкома Набережных Челнов будет временно исполнять Алексей Тарабукин. Он работал заместителем Искандара Галимова, который скончался накануне во время лыжного марафона на Камчатке.

Тарабукин ранее уже находился на этой должности, когда Галимов был в отпуске. Нового главу администрации Центрального района исполкома города должны определить через конкурс, сообщают chelny-biz.ru.

Фото: nabchelny.ru

Вчера мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и другие чиновники автограда выразили соболезнования в связи со смертью Галимова. Ему был 61 год. Галимов прибыл на лыжный марафон на Камчатку с медицинским допуском к соревнованиям. Он почувствовал себя плохо после того, как прошел примерно 40 км трассы. Медикам не удалось спасти его жизнь.

Диана Жиленкова