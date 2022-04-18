Сегодня жителей Татарстана ожидают гололед и туман

Сегодня на территории Татарстана местами ожидается гололед, а в отдельных районах может образоваться туман с ухудшением видимости до 500 м и менее. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Завтра, 19 апреля, в северных районах Татарстана ожидается гололед. Ночью и днем может образоваться туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. В Казани погодное явление прогнозируют ночью и утром.

Фото: Максим Платонов

10 апреля в Казани также образовался туман, в этот день в аэропорту города задержали 11 рейсов на вылет и прилет. Например, из столицы Татарстана вынуждены были позже вылететь три самолета до Москвы, два до Санкт-Петербурга и один до Екатеринбурга.

Сегодня доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев рассказал, что в этом месяце уже выпало более 60 миллиметров осадков, что представляет собой две месячные нормы. Такого явления не было за всю историю метеонаблюдений. Подробнее — в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова