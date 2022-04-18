Набиуллина рассказала, когда российская экономика войдет в период трансформации

Экономика России еще имеет запасы, однако они конечны. Во втором квартале или начале третьего начнется период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, экономика страны вступает в непростой период структурных изменений, которые связаны с санкциями. Они в первую очередь сказались на финансовом рынке, однако сейчас все большее влияние будет оказываться на экономику, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Также сегодня Набиуллина сообщила, что в этом году российские банки могут выдать льготную ипотеку на общую сумму до 2 трлн рублей. По словам главы ЦБ, спрос на кредитные каникулы у жителей страны в марте был ниже, чем в первый месяц действия этой программы во время локдауна 2020 года.



Диана Жиленкова