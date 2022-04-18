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Набиуллина: банки России могут выдать до 2 трлн льготной ипотеки в 2022 году

11:20, 18.04.2022
Набиуллина: банки России могут выдать до 2 трлн льготной ипотеки в 2022 году
Фото: Максим Платонов (архив)

В текущем году российские банки могут выдать льготную ипотеку на общую сумму до 2 трлн рублей, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что спрос на кредитные каникулы у граждан в марте был ниже, чем в первый месяц действия этой программы в локдаун 2020 года.

По словам Набиуллиной, ЦБ не отказывается от планов продажи «Открытия», но скорректирует свое видение выхода из капитала банка и сроки продажи, сообщает ТАСС.

Фото: cbr.ru

Недавно вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал условие для введения льготной ипотеки на вторичном рынке. Это может произойти, если меры по первичному жилью окажутся недостаточными.

Маргарита Головатенко
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