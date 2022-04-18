Spotify удалили из AppStore для пользователей из России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify удалили из AppStore для пользователей из России, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AppStore.



7 апреля Spotify объявил точную дату приостановки деятельности на территории России:

— После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью приостановить работу Spotify в России с 11 апреля 2022 года, — говорилось в сообщении.

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В начале марта Spotify ограничил возможность оформления рremium-подписки в России. Приобрести ее больше нельзя из-за новых внешних ограничений. В конце месяца сервис объявил, что прекратит предоставлять услуги на территории страны. Такое решение объяснили принятым законом о фейках о Вооруженных силах России. Тогда сообщалось, что Spotify полностью покинет страну в начале апреля.

Маргарита Головатенко