Spotify прекращает работу в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с апреля прекратит предоставлять услуги в России. Об этом сообщили представители компании.
Представители сервиса объяснили свой уход недавно принятым законом о фейках о ВС РФ.
«Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей. Тщательно обдумав наши альтернативы, исходя из текущих обстоятельств, мы пришли к сложному решению полностью прекратить наши услуги в России», — передает ТАСС заявление компании.
Ожидается, что сервис полностью уйдет из России в начале апреля.
В начале марта стриминговый сервис Spotify ограничил возможность оформления рremium-подписки в России. Купить подписку больше нельзя из-за новых внешних ограничений. У пользователей, у которых пока она активна, это означает, что следующая попытка сервиса принять оплату может быть неудачной.
После начала спецоперации РФ на Украине компания закрывала офис в России на неопределенный срок и ограничила доступ к подкастам российских государственных СМИ.
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