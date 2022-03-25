Spotify прекращает работу в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с апреля прекратит предоставлять услуги в России. Об этом сообщили представители компании.



Представители сервиса объяснили свой уход недавно принятым законом о фейках о ВС РФ.

«Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей. Тщательно обдумав наши альтернативы, исходя из текущих обстоятельств, мы пришли к сложному решению полностью прекратить наши услуги в России», — передает ТАСС заявление компании.

Ожидается, что сервис полностью уйдет из России в начале апреля.

В начале марта стриминговый сервис Spotify ограничил возможность оформления рremium-подписки в России. Купить подписку больше нельзя из-за новых внешних ограничений. У пользователей, у которых пока она активна, это означает, что следующая попытка сервиса принять оплату может быть неудачной.



Фото: pxhere.com

После начала спецоперации РФ на Украине компания закрывала офис в России на неопределенный срок и ограничила доступ к подкастам российских государственных СМИ.

Татьяна Леухина