Метеоролог сообщил, что снег все еще покрывает 80% территории России

На территории России в настоящее время снежный покров не сошел еще на 80% территории, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



По его словам, снег лежит, «причем плотно», на территории Москвы, его много в Северо-Западном федеральном округе — от 14 до 40 см, на Урале — 30—50 см, а еще в Приволжском федеральном округе — 14 см. Он отметил, что такая ситуация сохранится до конца недели.

Снег сошел в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Центрального, Приволжского, Уральского федеральных округов. Нет снега и на юго-западе Сибири. Отмечается, что там даже прогнозируется третий класс пожарной опасности.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, неустойчивая погода сохранится в начале этой недели. 18 апреля синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. А во вторник, 19 апреля, осадки прекратятся.

Маргарита Головатенко