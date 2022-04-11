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Казанцы жаловались на провал грунта на Булаке еще в 2020 году

20:35, 11.04.2022
Казанцы жаловались на провал грунта на Булаке еще в 2020 году
Фото: uslugi.tatarstan.ru

Жители Казани сообщали о провале грунта у протоки Булак на пересечении улиц Лево-Булачной и Татарстан еще в 2020 году. Жалобы были опубликованы в системе «Народный контроль», обратили внимание местные telegram-каналы.

В субботу у протоки Булак произошло частичное обрушение подпорной стенки. На время восстановительных работ одну полосу для движения и пешеходную часть от Батуринского моста до улицы Татарстан со стороны протоки огородили.

Фото: t.me/kzn_official

В ответе на заявку власти отмечали, что провести ремонтные работы на этом участке планируется в сентябре 2022 года.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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