Казанцы жаловались на провал грунта на Булаке еще в 2020 году

Жители Казани сообщали о провале грунта у протоки Булак на пересечении улиц Лево-Булачной и Татарстан еще в 2020 году. Жалобы были опубликованы в системе «Народный контроль», обратили внимание местные telegram-каналы.



В субботу у протоки Булак произошло частичное обрушение подпорной стенки. На время восстановительных работ одну полосу для движения и пешеходную часть от Батуринского моста до улицы Татарстан со стороны протоки огородили.



Фото: t.me/kzn_official

В ответе на заявку власти отмечали, что провести ремонтные работы на этом участке планируется в сентябре 2022 года.

Татьяна Леухина