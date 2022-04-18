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В Казани возобновят автообзвон по номерам расклейщиков объявлений

10:59, 18.04.2022 8
В Казани возобновят автообзвон по номерам расклейщиков объявлений
Фото: realnoevremya.ru

В Казани с конца апреля возобновят работу системы автообзвона рекламных телефонных номеров, которые размещаются незаконно на элементах улично-дорожной сети, сообщили в мэрии города.

Также в мэрии сообщили, что в этот же период возобновят фиксацию парковки на территориях с зелеными насаждениями. В прошлом году в городе выявили более 32 тысяч таких фактов.

В столице Татарстана до конца 2022 года действует мораторий на штрафы за нарушения, не несущие угрозу жизни и здоровью людей. Однако в мэрии напомнили о правилах благоустройства в летний период.

Так, уборку дворовых территорий следует завершить к 8 часам утра. Должны быть отремонтированы навесы на контейнерных площадках, а ограждения покрашены и очищены от любых объявлений.

Фото: vk.com/atprt

Недопустимы самовольное благоустройство и перекрытие проездов во дворах. Управляющие компании и собственники зданий обязаны обеспечивать своевременный поддерживающий ремонт фасада и крылец, приводить в надлежащий вид ограждения закрепленных земельных участков. Прилегающая территория должна быть чистой, мелкий мусор должен периодически убираться в течение рабочего дня.

Наличие надписей на поверхности жилых домов и административных зданий также недопустимо — их необходимо оперативно очищать от объявлений и иной информационно-печатной продукции.

Фото: Анна Сейтумерова

В сентябре прошлого года Исполком Казани утвердил постановление об автодозвоне по рекламным номерам в объявлениях, которые расклейщики вешают на городских столбах и информационных табло, показывающих время прибытия транспорта. Так в мэрии решили бороться с бесконечной «желтизной» на имуществе, принадлежащем компании «Казэнерго». Как отмечал ранее начальник Управления административно-технической инспекции Казани Наиль Минвалеев, такие объявления сильно портят внешний вид города.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 18 апр
    Давно пора, весь город изгадили
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    Анонимно 18 апр
    бумага подорожала, поменьше будет объявлений сейчас так и так
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  • Анонимно 18 апр
    Надеюсь, со временем поубавится, кто вообще читает эти объявления на столбах?
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    Анонимно 18 апр
    разве что на остановке во время ожидания авто
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  • Анонимно 18 апр
    похоже от автообзвона эффект временный
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  • Анонимно 18 апр
    Надо писать не столбы, а опоры.
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  • Анонимно 18 апр
    Звучит эффективно.
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  • Анонимно 18 апр
    1.Во дворах столбы от электричества тоже надо покрасить,заржавели ,портят вид двора 2. Расклейщиков объявлений по номеру телефона найти и строго наказывать штрафом.
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