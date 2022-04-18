Руководителем нижнекамского отдела ФСБ назначили Семена Гаврилова

Руководителем нижнекамского отдела Управления Федеральной службы безопасности России по Татарстану назначили Семена Гаврилова, об этом сообщил на деловом понедельнике глава исполкома Рамиль Муллин.



В зону ответственности Гаврилова вошли четыре зоны (Нижнекамск, Чистополь, Болгар и Нурлат) и восемь районов (Нижнекамский, Чистопольский, Спасский, Нурлатский, Новошешминский, Алексеевский и Аксубаевский).

Семен Гаврилов с 2007 по 2016 годы работал в ФСБ и курировал Нефтехимический комплекс. В 2016 году его перевели начальником отдела ФСБ в Бугульму. В 2019 году он занимал должность заместителя начальника отдела, отметил Муллин.

Глава исполкома пожелал новому руководителю успехов в работе и отметил, что в свете последних событий обеспечение безопасности — особенно важная задача.

В начале прошлой недели в Нижнекамске назначили начальников отделов по противодействию коррупции и общественных перевозок. Начальником отдела по противодействию коррупции Совета НМР назначили Олега Сергеева, начальником отдела общественных перевозок и транспорта исполкома города стал Александр Крук.

Маргарита Головатенко