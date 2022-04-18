МЧС доставило в Донбасс и на Украину более 700 тонн гуманитарной помощи

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

МЧС России доставило более 700 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.



— В состав груза входят бутилированная вода, детское питание, предметы медицинского назначения, стройматериалы, — отмечается в сообщении.

МЧС передало десять пожарных автоцистерн на базе автомобилей КАМАЗ и «Урал», четыре станции комплексной очистки воды и четыре электростанции, 28 мотопомп, 15 бензопил, 30 электроагрегатов. Для гуманитарного разминирования на территорию Донбасса направлены пиротехнические подразделения МЧС России.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На прошлой неделе сообщалось, что Россия с начала военной спецоперации направила на Украину свыше 10,8 тысячи тонн гуманитарных грузов.

Маргарита Головатенко