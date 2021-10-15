РПЦ основала епархию в Армении

Фото: Максим Платонов (архив)

Русская православная церковь основала Ереванско-Армянскую епархию в Армении. Она расположится в Ереване.

Ереванским и Армянским Преосвященным назначили архиепископа Леонида Клинского. Вместе с этим за ним сохраняется должность заместителя председателя Отдела внешних церковных связей, говорится в журнале Священного синода РПЦ.

Кроме того, РПЦ решила перенести Архиерейский собор, который должен был пройти 15—18 ноября 2021-го, на май следующего года. Это связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.



Фото: Максим Платонов (архив)

На этой неделе верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II заявил, что надеется на скорое создание представительства РПЦ в Армении на высшем уровне. Он считает, что это укрепит связи двух церквей.



Татьяна Демина