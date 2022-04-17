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Центр экспертизы Минздрава создает банк образцов лекарств

21:59, 17.04.2022
Центр экспертизы Минздрава создает банк образцов лекарств
Фото: pxhere.com

Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России создает собственный банк фармакопейных стандартных образцов лекарственных средств. Это делается для обеспечения отечественного здравоохранения качественными препаратами.

Сейчас аттестовано и реализуется 99 таких стандартных образцов Государственной фармакопеи Российской Федерации. В первую очередь аттестацию прошли 63 образца биологической природы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«К концу этого года планируется увеличить количество аттестованных фармакопейных стандартных образцов химического происхождения до 300 наименований», — приводит «РИА Новости» заявление ведомства.

Отсутствие в России системы аттестации фармакопейных стандартных образцов вынуждало прибегать к их закупке за рубежом. Это приводило к финансовым и временным издержкам.

На этой неделе глава Минобрнауки Валерий Фальков с руководителями научных институтов и университетов обсудил создание в России единой программы импортозамещения медицинских препаратов.

В Росздравнадзоре уже отмечали, что зарубежные производители медицинских изделий подтвердили готовность к продолжению работы в России. В ведомстве подчеркивали, что в стране в настоящее время достаточно объемов лекарств и они доступны для желающих их приобрести.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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