Центр экспертизы Минздрава создает банк образцов лекарств

Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России создает собственный банк фармакопейных стандартных образцов лекарственных средств. Это делается для обеспечения отечественного здравоохранения качественными препаратами.

Сейчас аттестовано и реализуется 99 таких стандартных образцов Государственной фармакопеи Российской Федерации. В первую очередь аттестацию прошли 63 образца биологической природы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«К концу этого года планируется увеличить количество аттестованных фармакопейных стандартных образцов химического происхождения до 300 наименований», — приводит «РИА Новости» заявление ведомства.

Отсутствие в России системы аттестации фармакопейных стандартных образцов вынуждало прибегать к их закупке за рубежом. Это приводило к финансовым и временным издержкам.

На этой неделе глава Минобрнауки Валерий Фальков с руководителями научных институтов и университетов обсудил создание в России единой программы импортозамещения медицинских препаратов.

В Росздравнадзоре уже отмечали, что зарубежные производители медицинских изделий подтвердили готовность к продолжению работы в России. В ведомстве подчеркивали, что в стране в настоящее время достаточно объемов лекарств и они доступны для желающих их приобрести.

Татьяна Леухина