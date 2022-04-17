Министр спорта Татарстана о тренере «Рубина»: «Слуцкий — нормальный мужик, доверяю ему»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что верит в исправление ситуации в казанском «Рубине» и в талант главного тренера футбольного клуба Леонида Слуцкого. Его слова приводит «РИА Новости».

— Думаю, все будет нормально. Слуцкий — нормальный мужик, — сказал он, добавив, что лично знает тренера и доверяет ему.

Фото: rubin-kazan.ru

Леонов признался, что клуб оказался в положении, когда сделал ставку на легионеров. Они расторгли контракты в одностороннем порядке, играть просто некому.

Вчера казанский клуб сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в российской столице завершилась со счетом 1:1. О том, как прошла игра, — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина