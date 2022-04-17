На проектную документацию по строительству надземного перехода в Зеленодольске выделят 13,4 млн рублей

Главтатдортранс объявил тендер на выполнение проектно-изыскательных работ по строительству надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути на станции Зеленый Дол в Зеленодольске. Начальная цена договора — 13,4 миллиона рублей. Источник финансирования — бюджет Татарстана.

Согласно техзаданию, проектом необходимо предусмотреть возможные варианты пешеходного перехода, провести их сравнение и согласовать с заказчиком, разработать отдельными томами проекты планировки территории, межевания и рекультивации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также подрядчику необходимо предусмотреть в проекте устройство пролетного строения и лестничных сходов, планировку пространства под пешеходным переходом, доступ к объекту маломобильных групп населения и т.д.

Срок выполнения работ — до 15 ноября 2022 года. Подрядчика определят 11 мая по итогам электронного аукциона.

Еще 2,2 млн рублей предусмотрели на проектную документацию по ремонту подземного перехода на проспекте Ямашева в Казани. Оказать услугу необходимо до 30 июня 2022 года.

Диана Жиленкова