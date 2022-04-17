На реках Татарстана зафиксировали значительный спад паводочной волны

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

На реках Татарстана зафиксировали значительный спад паводочной волны с суточной интенсивностью от 18 до 171 см. Об этом сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.



По состоянию на 8 часов 17 апреля сохраняется выход воды на пойму реки Кубня в районе села Чутеево Кайбицкого района Татарстана. В результате понижения уровня выход воды на пойму прекратился на реке Берсут в селе Урманчеево Мамадышского района и на Казанке в Арском районе республики.

Фото: realnoevremya.ru

Весеннее наполнение продолжается на Куйбышевском водохранилище. За сутки уровни воды в пределах территории Татарстана поднялись на 5—40 см. На Нижнекамском водохранилище уровни воды снизились на 1—4 см.



Ситуацию с паводком в республике специалисты МЧС отслеживают с воздуха. Например, на этой неделе в Новошешминском районе у Петропавловской слободы разлилась река Шешма.



Диана Жиленкова