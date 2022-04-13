В Татарстане отслеживают ситуацию с паводком с воздуха — видео

В Татарстане специалисты МЧС отслеживают ситуацию с паводком с воздуха. Об этом сообщают «Новости» Татарстана телеканала ТНВ.

На Ми-8 они облетели проблемные районы. В Мамадышском районе у села Урманчеево затопило пойму реки Берсут, а в Ново-Шешминском — у Петропавловской слободы разлилась Шешма. В Алексеевском районе почти на метр подтоплена пойма реки Малый Черемшан у села Приозерное.

Вчера Росводресурсы сообщили, что в этом году в Татарстане начнется строительство гидротехнических сооружений для защиты от наводнений.



Вчера ГУ МЧС РФ по РТ рассказало о подтоплении 16 приусадебных участков в деревне Татарское Танаево Зеленодольского района, трех приусадебных участков в селе Ембулатово Буинского района.

Татьяна Леухина