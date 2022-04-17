За сутки из Мариуполя в село Безыменное ДНР эвакуировали более 500 человек

Фото: скриншот видео Минобороны России

За последние сутки из Мариуполя в село Безыменное Донецкой народной республики (ДНР) эвакуировали 526 человек. Город покинули в том числе 64 ребенка.

По данным Штаба территориальной обороны ДНР, в общей сложности с 5 марта по 17 апреля в Безыменное эвакуировали 18 955 человек, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России

Накануне начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что с начала специальной военной операции с Украины и из Донбасса в Россию эвакуировали более 837 тысяч человек, в том числе 154 тысячи детей.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация о ходе военной операции на Украине — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова