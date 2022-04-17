В МВД России сообщили о росте числа нарушений среди мигрантов

В январе — феврале текущего года в России составили 55,7 тысячи административных протоколов в отношении иностранных граждан за нарушения правил въезда или режима проживания в стране. Это на 114,2% больше, чем год назад, сообщает МВД России.

По данным ведомства, число выявленных фактов незаконной трудовой деятельности и несоблюдения ограничений на отдельные виды занятости среди иностранцев возросло почти на 22% и 88% соответственно, сообщает ТАСС.

Фото: Олег Тихонов

Согласно результатам исследования сервиса по поиску работы hh.ru, 50% работающих татарстанцев считают, что трудовых мигрантов в республике слишком много. По мнению 10% опрошенных, иностранных рабочих не хватает, их могло бы быть больше. Положительно к трудовым мигрантам относятся 12% жителей Татарстана, отрицательно — 46%.

Диана Жиленкова