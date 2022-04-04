50% татарстанцев считают, что трудовых мигрантов в республике слишком много

Фото: Олег Тихонов

50% работающих жителей Татарстана считают, что трудовых мигрантов в регионе слишком много. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

26% опрошенных татарстанцев считают, что число трудовых мигрантов находится на нормальном уровне, а 10% заявили, что трудовых мигрантов не хватает и могло бы быть больше.

Кроме того, 12% жителей республики отметили, что положительно относятся к трудовым мигрантам. 46% заявили, что относятся отрицательно, 40% — нейтрально, а еще 2% затруднились ответить.

Также 28% жителей Татарстана заявили, что пандемия коронавируса не сказалась на количестве мигрантов и их число осталось прежним. 10% заметили уменьшение их численности, а 32%, наоборот, считают, что их стало больше. Также 30% затруднились ответить.



На вопрос о причинах использования такого труда 46% респондентов ответили, что мигранты берут за работу меньше, чем местные жители. 36% считают, что их выгоднее нанимать, поскольку им сложнее защитить свои права. Также 54% полагают, что условия, на которые соглашаются мигранты, не подходят для местных жителей. 36% опрошенных думают, что мигрантов нанимают такие же мигранты. А 2% считают, что они работают лучше, чем местные жители.

Говоря о трудовых правах мигрантов, 12% татарстанцев ответили, что их права в России не соблюдаются, а еще 32% — права соблюдаются, но не полностью. 12% уверены, что соблюдаются трудовые права лишь тех, кто занимает руководящие должности. И 20% полагают, что все права соблюдаются.

Фото: Роман Хасаев

11 февраля председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России увеличивается приток мигрантов. По его словам, количество мигрантов увеличивается после спада в ряде государств антиковидных мер. Каждый год в Россию прибывает несколько миллионов иностранцев. Чаще всего это граждане из граничащих государств.

Максим Кокунин