С 2014 года в Россию с Украины по госпрограмме переселились более 287 тысяч соотечественников

С 2014 года по государственной программе по переселению соотечественников в Россию с Украины переехали более 287,6 тысячи человек. Такие данные приводит МВД страны.

Как уточнили в ведомстве, в 2020 году в Россию переселились свыше 3 тысяч человек, что составляет почти 5% от общего числа переселенцев. А в 2021 году в страну прибыли около 6,1 тысячи человек.

Фото: Максим Платонов

Участники программы соотечественников и члены их семей вправе получить за счет средств федерального бюджета государственные гарантии и соцподдержку в зависимости от выбранной территории переселения. Например, речь идет о компенсациях расходов на переезд к будущему месту проживания, сообщает ТАСС.

Накануне в МВД России сообщили, что в первом квартале 2022 года гражданство России приняло около 141,5 тысячи иностранцев. Лидерами по этому показателю стали уроженцы Украины, составившие 39,6% от общего числа.

Диана Жиленкова