Ким Чен Ын проинспектировал испытания новой системы тактического управляемого оружия

Северная Корея провела испытания новой системы тактического управляемого оружия. Проинспектировал их лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).



По данным агентства, испытуемая система имеет большое значение в том числе для повышения эффективности применения тактического ядерного оружия страны и диверсификации задач его огневой мощи.

Отмечается, что испытание прошло успешно. Итоги научных исследований в оборонной сфере высоко оценил лидер КНДР. Кроме того, он дал указания для «дальнейшего усиления обороноспособности страны и ядерных боевых сил», передает «РИА Новости».

В прошлом месяце в Северной Корее поделились кадрами пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». По мнению японских военных, ее характеристики значительно превосходят «Хвасон-15», которую страна испытывала в 2017 году. Новая ракета преодолела расстояние в 1 110 км, максимальная высота полета — более 6 тысяч км.

Диана Жиленкова