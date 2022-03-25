В КНДР опубликовали кадры пуска межконтинентальной ракеты

Фото: кадр видео

В КНДР опубликовали видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», которую запустили 24 марта, кадры приводит «РИА Новости».

Японские военные считают, что характеристики «Хвасон-17» значительно превосходят «Хвасон-15», которую страна испытывала в 2017 году. Новая ракета находилась в воздухе 71 минуту и преодолела расстояние в 1 110 км. Максимальная высота полета составила более 6 тысяч км.

В министерстве обороны Японии заявили, что если бы КНДР запустила ракету по обычной траектории, она могла бы пролететь 15 тысяч км, то есть достигнуть любой точки на территории США.

Вчера Южная Корея запустила ряд баллистических и крылатых ракет в сторону Японского моря в ответ на пуск ракеты КНДР.

Маргарита Головатенко