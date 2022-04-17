Глава Минобороны Эстонии заявил, что санкции против России не дали эффекта

Экономические санкции против России пока не дали эффекта. Об этом заявил глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет.

— Но у нас еще есть возможности еще больше ужесточить санкции, например бойкотировать нефть и газ, — заявил он в интервью газете Handelsblatt.

Фото: pxhere.com

Лаанет считает, что этим импортом Европа «финансирует» российскую спецоперацию на Украине, передает «РИА Новости».

В начале апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введенные против России санкции не действуют. Доказательством служит курс рубля, который возвращается к уровню до начала спецоперации России на Украине. Это означает, что действия западных стран не принесли желаемого эффекта.



Татьяна Леухина