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В Татарстане спасли 35 рыбаков и щенка, которые оказались на льдине

17:40, 16.04.2022
В Татарстане спасли 35 рыбаков и щенка, которые оказались на льдине
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Зеленодольском районе Татарстана спасли 35 рыбаков и щенка, которые оказались на льдине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение об этом поступило сегодня днем. На реке Свияга у левой оконечности острова-града Свияжск на поверхности льда поднялась вода. 35 рыбаков не смогли вернуться на берег.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Спасатели переправили их на берег и передали сотрудникам полиции. Также на берег доставили одного щенка, которого случайно заметили. Погибших и пострадавших нет.

На этой неделе в Менделеевске спасли трех молодых людей, гуляющих по льду. Спасатели доставили на берег девушку 2001 года рождения и юношей 2003 и 2005 годов рождения.

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

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